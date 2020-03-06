Известного политика, бывшего народного депутата Виктора Чумака назначили исполняющим обязанности Офиса Генпрокурора

Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. Как стало известно, первый заместитель генпрокурора Виталий Касько 5 марта подал в отставку. Временным заместителем вместо него Руслан Рябошапка назначил Чумака.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании парламента народные депутаты выразили недоверие Рябошапке. За отставку главы ГПУ проголосовало 263 нардепа. Отставку Рябошапки связывают с тем, что он не подписал подозрения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Решения генпрокурора якобы вызвали недовольство Владимира Зеленского. Сам президент заявил, что если результата работы нет – тогда до свидания.

Как сообщало издание «Страна», Виталий Касько, который работал в Офисе Генпрокурора, был земляком и однокурсником экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Рябошапку, как отмечают в издании, тоже считали человеком, близким к Богдану.

Виктор Чумак, который пришел на замену Касько, политик с большим стажем. Он дважды был депутатом Верховной Рады – один раз от партии Виталия Кличко «УДАР», а второй раз – от БПП. Правда, позже он покинул фракцию БПП. В 2018 году Чумак возглавил предвыборный штаб главы «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко. Политики объединили свои силы ради хорошего результата, но ожидаемых результатов это не принесло.

В 2019 году Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора - главным военным прокурором. Отметим, что после отставки Рябошапки, до назначения нового генпрокурора исполнять обязанности главы ГПУ будет его зам.

Добавим, что в СМИ уже обсуждают ряд политиков и чиновников, которые могут прийти на замену Рябошапке. Так, кандидатами на место генпрокурора называют депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса и главу ГБР Ирину Венедиктову.

Напомним, что скандал с отставкой генпрокурора насмешил украинцев: "100% верно".

Как сообщала Politeka, Рябошапку застукали за неприличной перепиской после скандала с Зеленским: «Вова дал команду».

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский набросился на генпрокурора, в Раде приняли беспощадное решение: теперь официально.