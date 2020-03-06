У середу, четвертого березня, закінчилося позачергове засідання парламенту, однак п'ятого березня минуле нове

На порядку денному буле лише одне питання - висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці, пише Рoliteka.net.

Користувачі мережі підхопили цю тему. Так, Андрій Голобуцький розмістив у своєму Фейсбук фотожабу, яка висміяла ситуацію з відставкою.

На зображенні представлений кадр з радянського фільму "Кавказька полонянка". Один з персонажів говорить другому: "Мені сьогодні з Ради два шляхи: або я звільняю прокурора, або мене звільняє Коломойський!".

За дві години пост зібрав понад 200 лайків і кілька комменатриев.

"100% вірно. І партію сьогодні частково перейменують. Буде називатися "Слуга *роду", "Та це ж Саша Дубинський. Дурик, а навіщо він бороду збрив?!))", "Головне - порошенка на смітник!!! Він - головний сепаратист:(((", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, другого березня заступник начальника відділу Генпрокуратури України Андрій Шевченко звернувся в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру із заявами про кримінальні правопорушення, вчинених Русланом Рябошапкою і його першим заступником Віталієм Каськом.

Після цього у парламенті був зареєстрований проект постанови про висловлення недовіри генпрокурору.

Пізніше стало відомо, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», юриста 95-Кварталу Сергія Іонушаса.

Експерти відразу були впевнені, що Рябошапку відправлять у відставку, адже він негативно впливає на рейтинг Президента.

На думку політологів, генпрокурору нічого не загрожує, він піде "зі спокійною душею".

Раніше ми писали, що у Франції знайшли нерухомість сім'ї Руслана Рябошапки.

Нібито будинок Генпрокурора знаходиться в 23 км від Страсбурга в комуні Ла-Ванзеє (регіон Гранд-Ест). Площа комуни 25,39 км2, а населення близько 6000 чоловік, пише сайт "Країна".

Там, за даними журналістів, на вулиці Садовій (Rue des Jardins) знаходиться будинок площею 145 квадратних метрів, власницею якого є 40-річна Олеся Бартовщук, дружина чиновника. Будинок був куплений трохи більше трьох років тому.

Нагадаємо, експерт розповів про пастці для Рябошапки: «до генпрокурора є запитання».

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