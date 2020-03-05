Верховна Рада прийняла остаточне рішення щодо генпрокурора Руслана Рябошапки

На ряду з перезапуском Кабміну в Україні постало питання про звільнення генерального прокурора. Постанову про недовіру Рябошапцы направив у Раду Комітет з питань правоохоронної діяльності. У той же час повідомлялося, що у «Слуги народу» вже є необхідна кількість голосів для відставки Рябошапки.

Позачергове засідання, на якому мало розглядатися це питання, стартувало у четвер, 5 березня, о 18:30. На ньому Верховна Рада прийняла рішення про відставку Рябошапки. Це рішення підтримали 263 депутати.

На можливу відставку генпрокурора 5 березня натякнув і президент України Володимир Зеленської на зустрічі з представниками бізнесу в Полтаві.

«Я вважаю, що Руслан – хороший фахівець, але я вважаю, що він не показав результат… Нехай депутати голосують як хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату – не повинен займати місце», - заявив він.

Крім того, він зауважив, що у нього є претензії не тільки до Офісу генерального прокурора, але і до Національного антикорупційного бюро.

До цього ми писали про те, що були розкриті головні кандидати на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.

Так, з'ясувалося, що Генпрокуратуру може очолити діюча в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова з партії «Слуга народу». Про це розповіло джерело в керівництві фракції «Слуга народу».

Крім того, розглядається кандидатура народного депутата Сергія Ионушаса.

Зазначимо, що Венедиктова очолювала Державне бюро розслідувань. Нещодавно вона виступила з жорсткою критикою Рябошапки, звинувативши генпрокурора в тому, що він не призначає процесуальних керівників на кримінальні справи. За її словами, правосуддя в Україні кульгає через відсутність процедури заочного засудження і блокування розслідувань виробництв внаслідок нестачі процесуальних керівників.

Крім того, саме Венедиктова займалася підготовку підозр екс-президенту Петру Порошенку в ДБР. У зв'язку з цим вельми ймовірно, що на посаді генпрокурора вона все ж підпише підозра колишньому президенту.

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