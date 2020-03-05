Руслан Рябошапка перед своїм звільненням встиг обговорити те, що відбувається з Андрієм Богданом

Колишній генпрокурор України ввечері 5 березня прибув на позачергове засідання Верховної Ради, де розглядалося питання його зняття з посади. Рябошапка виступив з короткою заявою і тут же залишив залу, незважаючи на протести спікера Ради Дмитра Разумкова. Згодом депутати проголосували за його звільнення.

Проте до всього цього журналісти «Страни» встигли сфотографувати листування генпрокурора, яке той вів в своєму смартфоні. Перед звільненням Рябошапка розмовляв з двома людьми – дівчиною по імені «Ксана» і колишнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Так, у розмові з «Ксаною» генпрокурор писав: «Вова дав команду мене звільняти». У відповідь дівчина підтримала екс-генпрокурора і побажала йому «палити в Парламенті».

А ось розмова Рябошапки з Богданом виявилася менш зрозумілою, але зате куди більш емоційною. Наводимо діалог без змін:

«Рябошапка: Арахамія

Богдан: П..ди йому дав

Рябошапка: Вони наговорили дурниць

Богдан: Дебіли бл...ть погані

Богдан: Ну шо там у вас?

Рябошапка: А де ти дивишся ТБ?».

До цього ми писали, що на ряду з перезапуском Кабміну в Україні постало питання про звільнення генерального прокурора. Постанова про недовіру Рябошапке направив в Раду Комітет з питань правоохоронної діяльності. У той же час повідомлялося, що у «Слуги народу» вже є необхідна кількість голосів для відставки Рябошапки.

Позачергове засідання, на якому має розглядатися питання, стартувало у четвер, 5 березня, о 18:30. На ньому Верховна Рада прийняла рішення про відставку Рябошапки. Це рішення підтримали 263 депутати.

На можливу відставку генпрокурора 5 березня натякнув і президент України Володимир Зеленської на зустрічі з представниками бізнесу в Полтаві.

«Я вважаю, що Руслан – хороший фахівець, але я вважаю, що він не показав результат… Нехай депутати голосують як хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату – не повинен займати місце», - заявив він.

Нагадаємо, у Зеленського назвали нового Генпрокурора України: що про нього відомо.

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