Владимир Зеленский во время осмотра новых вагонов отметился шуткой об украинских «задах»
В пятницу, 6 марта, президент Украины прибыл с визитом на Крюковский вагоностроительный завод, где провел осмотр новой продукции вместе с председателем набсовета предприятия Владимиром Приходько, сообщает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Во время осмотра также присутствовал директор завода Максим Крамаренко. Он рассказал, что новые вагоны соответствуют европейским требованиям, в то время, как стандарты для стран СНГ предусматривают более широкие габариты.
«Это вы увидите. Это у нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься», - заметил Приходько.
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В свою очередь, Зеленский не сдержался и пошутил об «украинских задах».
«Да что – у нас в Украине зады нормальные», - заметил президент.
«У нас с этим хорошо, да», - согласился с ним директор завода.
После этого присутствующие рассмеялись.
Напомним, накануне неожиданный конфуз произошел во время выступления Владимира Зеленского в Новых Санжарах. 5 марта подошел к концу карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя после начала эпидемии коронавируса и размещенных в санатории в Новых Санжарах. По этому поводу президент лично прибыл в населенный пункт.
Впрочем, выступление Зеленского не обошлось и без конфуза. Так, президент обратился к иностранцам, которые были эвакуированы вместе с украинцами и провели в Новых Санжарах последние две недели. Глава государства предложил им ненадолго задержаться в Украине, рассказав им о туристической привлекательности нашей страны.
«Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом. Вы видите, даже по сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество случаев, и мы их контролируем. У нас прекрасная страна и много мест, где можно нормально отдохнуть, пока вся эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет», - заявил президент.
Но как только Зеленский закончил свою мысль, над его головой громко закаркали вороны. Президент улыбнулся и указал на них рукой, посчитав это знаком, что его слова «подтверждены».
Напомним, Зеленский отмочил на встрече с эвакуированными в Санжарах после побоища.
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