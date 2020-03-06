Владимир Зеленский во время осмотра новых вагонов отметился шуткой об украинских «задах»

В пятницу, 6 марта, президент Украины прибыл с визитом на Крюковский вагоностроительный завод, где провел осмотр новой продукции вместе с председателем набсовета предприятия Владимиром Приходько, сообщает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Во время осмотра также присутствовал директор завода Максим Крамаренко. Он рассказал, что новые вагоны соответствуют европейским требованиям, в то время, как стандарты для стран СНГ предусматривают более широкие габариты.

«Это вы увидите. Это у нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься», - заметил Приходько.

В свою очередь, Зеленский не сдержался и пошутил об «украинских задах».

«Да что – у нас в Украине зады нормальные», - заметил президент.

«У нас с этим хорошо, да», - согласился с ним директор завода.

После этого присутствующие рассмеялись.

Напомним, накануне неожиданный конфуз произошел во время выступления Владимира Зеленского в Новых Санжарах. 5 марта подошел к концу карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя после начала эпидемии коронавируса и размещенных в санатории в Новых Санжарах. По этому поводу президент лично прибыл в населенный пункт.

Впрочем, выступление Зеленского не обошлось и без конфуза. Так, президент обратился к иностранцам, которые были эвакуированы вместе с украинцами и провели в Новых Санжарах последние две недели. Глава государства предложил им ненадолго задержаться в Украине, рассказав им о туристической привлекательности нашей страны.

«Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом. Вы видите, даже по сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество случаев, и мы их контролируем. У нас прекрасная страна и много мест, где можно нормально отдохнуть, пока вся эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет», - заявил президент.

Но как только Зеленский закончил свою мысль, над его головой громко закаркали вороны. Президент улыбнулся и указал на них рукой, посчитав это знаком, что его слова «подтверждены».

Напомним, Зеленский отмочил на встрече с эвакуированными в Санжарах после побоища.

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