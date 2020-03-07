Владимир Зеленский удивил журналистов британского авторитетного издания ответом на его сравнение с персонажем Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью « The Guardian ». Гарант ответил на многие интересующие мировую общественность вопросы: по теме Украины и РФ, взаимоотношений украинского лидера и Дональда Трампа, а также по поводу отечественного олигархата, который по мнению Зеленского, не должен играть первую скрипку в стране при ее развитии:

«…Не главные роли, роли в массовке – да, пожалуй…», - высказался президент в отношении украинских олигархов, проводя параллель с кино. Также в интервью говорится о том, что несмотря на то, что с Игорем Коломойским Зеленский знаком давно, никаких особых отношений с ним у президента нет. В контексте высказался Зеленский и о Ринате Ахметове и сакцентировал, что покупка олигархом сверхдорогой виллы на Лазурном берегу во Франции является, цитируем «неприемлемым».

Примечательно, что авторы сравнили возможные действия Зеленского и его телевизионного персонажа «президента Голобородько», в шуточной, разумеется, манере, дескать, «последний повесил бы или расстрелял «олигархов»». На что Владимир Зеленский сказал:



«Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. И знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее». Тут вмешалась пресс-секретарь Зеленского и сказала, что тот шутит.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл предполагаемую дату своей новой встречи с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата». Как сообщил украинский президент, саммит может пройти уже в конце апреля.

Впрочем, пока стороны продолжают согласовывать детали.

Он добавил, что уже 11 марта в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которой обсудят новый обмен пленными.

Ранее мы писали, что российский лидер Владимир Путин хочет, чтобы украинская политика стала более предсказуемой. Так считает экономист Валентин Землянский.

Россия и вынуждена проводить ту политику, которой придерживается несколько последних лет.

К тому же, Путина сильно напрягают намеки украинских властей на размещение баз НАТО на территоии нашей страны.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".