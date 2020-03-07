Стало известно, с кем сбежал из страны экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Алексей Гончарук летит отдыхать вместе со скандальным экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Как сообщало издание Украинская правда, в 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир, общая площадь которых более 7 тысяч квадратных метров. Квартиры он приобрел в 2013 году.

После чего, в августе 2017 года, Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах). Сам мэр заявлял, что эта информация была фейковой.

А летом 2018 года Владимир Карплюк покинул пост мэра Ирпеня.

Отметим, что Карплюк ранее уже пытался сбежать с Украины, но его остановила повестка прокуратуры на допрос через одного из своих бывших адвокатов. Об этом он писал на своей странице в Facebook.

"Прокуроры однозначно знали, что я собираюсь лететь за границу, что у меня куплены билеты на 22 число (22 января) заранее, и именно поэтому на среду, то есть на сегодня они дали мне повестку. Я отложил свой отдых и пришел в прокуратуру", – написал тогда Карплюк.

Напомним, что бывшего главу Кабмина «застукали» в самолете, который готовился вылететь из аэропорта «Жуляны» в Лиссабон.

Какова цель полета Гончарука и когда он вернется в Украину, пока что не сообщается.

Тем временем стало известно, что в феврале ему начислили зарплату в размере 43 656 гривен, что на две тысячи больше, чем в январе. Из этой суммы оклад составил 15 125 гривен, столько же – надбавка за интенсивность труда, зарплата за время командировки – 13 404 гривны. Из этой суммы было вычтено 8 512 гривен налогов, и «чистыми» Гончарук получил на руки 35 143 гривны.

Напомним, что Алексей Гончарук обречен.

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