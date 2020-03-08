Подача воды в Крым, предложенная новым премьером Денисом Шмыгалем, сильно поможет российским войскам

Об этом рассказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич, – передает "Главред". По его мнению, на Россию и дальше нужно давить, блокируя поставку воды.

Антон Кориневич утверждает, что ресурсов для обычных жителей Крыма предостаточно. А вот военные ощущают острый дефицит. При этом у Кремля нет права требовать от Украины поблажек.

"Воды не хватает для российских военных. Москва не может обвинять Киев в "ущемлении" крымчан. В соответствии с Женевской конвенцией по защите населения во время войны, обязанность обеспечивать захваченную территорию всецело возлагается на государство-оккупанта. Как только аннексия полуострова прекратится, вода без проблем пойдет в Крым", – заявил постпред.

Юрий Смелянский, эксперт Института черноморских стратегических исследований, уверен, что Москва отчаянно пытается получить украинскую воду. Ведь пока это самый главный рычаг давления Киева в отношении Крыма, который опасно выпускать из рук.

"Россияне будут всегда пытаться, в том числе и с помощью информационных вбросов, прощупать готовность украинских политиков открыть "вентиль" на территории Херсонской области. Водная блокада - это, к сожалению, пока единственный весомый козырь в отношении аннексированного полуострова, который остался в руках Украины", – подчеркнул Смелянский.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что правительство хочет открыть канал для украинцев в Крыму. По его словам, "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

Заявление Шмыгаля вызвало большой ажиотаж. Позже премьер объяснился, что пока нет технической возможности "напоить" мирных граждан, не дав воду военным: "По техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно".

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