Террористы держат гораздо больше узников, чем рассказывают в Офисе президента Украины Владимира Зеленского

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал украинский журналист и публицист Станислав Асеев. В декабре 2019 года он вернулся из плена называемой "ДНР" в результате проведенного обмена.

Ранее в ОП сообщили, что в двух непризнанных "республиках" оккупанты удерживают около 300 человек. Бывший пленный утверждает, что реальнца цифра гораздо больше. По его подсчетам, только в одной "ДНР" находятся сотни узников.

"Когда меня увозили из изоляции, там находилось около 30 человек. Не все собирались на обмен. Часть - это боевики, так называемое ополчение, причем там очень много женщин. Из 30 человек их около 20. Еще около сотни находилось в СИЗО, в 50-й и 32-й колониях. Смело можно говорить, что только в одной "ДНР" содержится около 200 человек, все ждут освобождения", – говорит Асеев.

Журналист сообщил, что пленников содержат и в других местах. Ему известно о так называемой "избушке" – бывшем здании СБУ, а также о подвалах на Шевченко 26, гауптвахте, заброшенных предприятиях.

"Везде содержатся люди и непонятно, в каком количестве и составе. Это я только описываю Донецк. А есть еще Горловка, Макеевка и "ЛНР". Цифры, озвученные Офисом президента (300 человек на две "республики"), сильно занижены. Реальная картина намного хуже", – отметил освобожденный узник оккупантов.

По его словам, 99% пленных жестоко пытают террористы. Через это проходят как мужчины, так и женщины. Как минимум, просто избивают. Самая распространенная пытка – "электрические провода на разные части тела". При этом палачи могут очень быстро захватить новых людей.

"Мы можем поменять 200 человек, а они через неделю наберут 400", – заявил Станислав Асеев.

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