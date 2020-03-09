Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24".

Разумков заявил, что он остается в команде президента. Так он прокомментировал появившиеся в последнее время в СМИ материалы о том, что у него сложные отношения с Зеленским, и из-за этого он может оставить должность.

"Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет", - сказал Разумков.

Также он отметил, что не приостанавливал членство в партии "Слуга народа" он, а оставил только должность председателя партии, поскольку это занимает очень много времени.

"Партийная работа занимает очень много времени. И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х. Поэтому параллельно объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады - это невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени", - отметил Разумков.

Напомним, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский поссорился с Дмитрием Разумковым и посоветовал ему увольняться, если тому что-то не нравится.

Сообщается, что у спикера Верховной Рады состоялся разговор с президентом, в котором Разумков заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов.

Спикер якобы подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его имя ассоциировалось со скандалами, в которые регулярно попадают «слуги народа». Разумков считает, что в таких историях более активную позицию должно занимать руководство партии.

При этом отмечалось, что Зеленскому такие жалобы не понравились. По словам источника журналистов, президент дал спикеру ВР понять, что если ему что-то не нравится, он может освободить свое место.

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.

Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.