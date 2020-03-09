В здании Херсонской ОГА 8 Марта выступили танцовщицы в сессионном зале

Выступление танцовщицы и певца кто-то записал из работников Херсонской ОГА на видео. После этого его опубликовали в сети. Ролик сразу стал популярным в интернете и поводом для дискуссий. Об этом пишет Politeka.

На видео девушки танцуют в коротких черных платьях и рваных колготах. Рядом с ними стоят два мужчины в костюмах, которые поют. В это время чиновники сидят за своими местами и наслаждаются представлением.

Прокомментировал видео и депутат от "Слуги Народа" Максим Бужанский:

"Клара Цеткин и Роза Люксембург могут быть довольны собой. Если б не они, с их борьбой за права женщин, хрен бы кто разрешил полуголым девицам плясать 8 марта в Херсонской ОДА. Так бы губернатор с замами сами мрачно и вытанцовывали бы. А теперь, нет, вынуждены кусать губы в президиуме, пока дамы откалывают коленца. Это же, кстати, и к децентрализации. Раньше бы пришлось из столицы стриптизерш заказывать, а теперь можно своими силами, из рядов, так сказать", - написал политик.

Сообщалось, что в Черновицкой области решили отменить 8 марта. Все из-за того, что там госпитализировали несколько человек с подозрением на коронавирус. Власти города Новоднестровск решили перестраховаться.

"В сложившейся опасной для здоровья и жизней украинцев ситуации, важно постараться уберечься от контакта с потенциальными распространителями инфекций в период, когда в стране зафиксированы первые случаи с подозрением на заражение коронавирусом", - было заявлено в сообщении.

В городе должен был пройти концерт к Международному женскому дню и детский конкурс красоты. Также отменили и цирковую программу, которая запланирована была еще на 4 марта.

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