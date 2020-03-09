Президент Владимир Зеленский во время интервью иностранцам унизил ветеранов, рассказывая что "на Донбассе постреливают"

Как передает Polietka, об этом в новом видеоинтервью заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Читаю интервью Зеленского. В нем он говорит следующие слова: "На Донбассе постреливают, к сожалению, погибают. Бывает". Хотите увидеть, как выглядит моральное уродство? Вот так оно и выглядит. Как интервью нашего президента. Почему наплевать на людей, благодаря которым вообще сохранилась страна, в которой он обманом вылез на самый верх. Им на них наплевать, но только не на своих. К ним он относится по-другому", - отметил он.

Доказательством этого, утверждает Билецкий, является недавняя история с нардепом от «Слуги народа» Максимом Бужанским.

«огда к его депутату Максиму Бужанскому, который поливает грязью ветеранов, плевать хотел на память героев Евромайдана, рассказывает поллюции о Советском союзе. Вот когда к нему пришли трое парней-ветеранов и ничего ему не сделали, на самом деле. Хотели задать несколько вопросов. Так Зеленский подключил всех к защите своих. СБУ, уголовные дела и так далее. Не надо искать людей. Это Саша Волков - человек, который партиназил в Донецке, был бойцом "Донбасса". Прошел Иловайск. Вышел из плена. Попал в "Азов" и прошел самые трудные бои. Его не нужно искать - он не прячется», - подчеркнул он.

Напомним, Билецкий обратился к украинцам, заговорив об угрозе.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус присоединился к Майдану против Зеленского, появилось заявление.

Также Politeka писала, что Билецкий обратился к украинцам из-за наступления россиян на Донбассе.