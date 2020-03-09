Президент Владимир Зеленский во время интервью иностранцам унизил ветеранов, рассказывая что "на Донбассе постреливают"
Как передает Polietka, об этом в новом видеоинтервью заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.
"Читаю интервью Зеленского. В нем он говорит следующие слова: "На Донбассе постреливают, к сожалению, погибают. Бывает". Хотите увидеть, как выглядит моральное уродство? Вот так оно и выглядит. Как интервью нашего президента. Почему наплевать на людей, благодаря которым вообще сохранилась страна, в которой он обманом вылез на самый верх. Им на них наплевать, но только не на своих. К ним он относится по-другому", - отметил он.
Доказательством этого, утверждает Билецкий, является недавняя история с нардепом от «Слуги народа» Максимом Бужанским.
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«огда к его депутату Максиму Бужанскому, который поливает грязью ветеранов, плевать хотел на память героев Евромайдана, рассказывает поллюции о Советском союзе. Вот когда к нему пришли трое парней-ветеранов и ничего ему не сделали, на самом деле. Хотели задать несколько вопросов. Так Зеленский подключил всех к защите своих. СБУ, уголовные дела и так далее. Не надо искать людей. Это Саша Волков - человек, который партиназил в Донецке, был бойцом "Донбасса". Прошел Иловайск. Вышел из плена. Попал в "Азов" и прошел самые трудные бои. Его не нужно искать - он не прячется», - подчеркнул он.
Напомним, Билецкий обратился к украинцам, заговорив об угрозе.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус присоединился к Майдану против Зеленского, появилось заявление.
Также Politeka писала, что Билецкий обратился к украинцам из-за наступления россиян на Донбассе.