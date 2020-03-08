Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистками заявил, почему ему удалось легко «уделать» американского коллегу Дональда Трампа

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал в интервью журналистам The Guardian.

«Я просто видел его политическую кампанию. Это был пример и послание... Методы же у всех разные, потому что разная ментальность, разные страны и разные люди. Мне было легко, потому что я открыт. Я не пытался играть другого человека. Мне хорошо оставаться собой и говорить то, что я думаю. Но он действительно для меня пример того, что можно неформатно побеждать форматы. Вот и все. И мы действительно смотрели то, что делала команда Трампа», - отметил он.

При этом, утверждает Зеленский, его стратегия заключалась в другом. Поэтому Украина «круче».

«Я не знаю его команду. Но я считаю, что мы круче. Потому что мы нашли новые, совершенно новые направления в избирательном ключе. С нами никто не мог справиться. Наш план был ежедневный. Не было так: завтра мы делаем это, послезавтра – это. Мы так не работали. Наш план был совсем другой: каждый день мы бьем в другую сторону. Где нас не ждут», - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".