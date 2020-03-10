Президент России Владимир Путин разразился новым бредом

В этот раз глава Кремля решил прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне. Об этом он сказал в новой – десятой – части интервью ТАСС (чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Путина спросили, не задело ли то, что власти Польши не позвали его в Освенцим на 75-летие освобождения. "Не позвали — и не надо!" – резко ответил президент РФ.

"Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию…", – продолжил провокацию журналист.

И тут уже Путин не стал себя сдерживать.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я Вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", – высказался он в духе пропаганды.

Заявление Путина активно комментируют в сети.

"Конечно, только русские спасли мир, открыли Америку, заселили планету, убили динозавров и сшили инфузории туфельку", "Врешь ты, как всегда, Володя", "Я опять же, в 3421-й раз убеждаюсь: какая это лживые и подлая продажная мразь этот руSSкий мир!" - отмечают пользователи.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на улучшение взаимоотношений с Россией. Такое заявление он сделал в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам президента, нужно бороться за родственные связи между украинцами и россиянами, которые живут близ границы.

"Смотрите, это Россия, сосед. У многих - родственные связи. Я считаю, что тех, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, - за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война", - заявил президент.

Кроме того, он допустил, что Украина и Россия смогут стать партнерами.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".