Глава страны-агрессора Владимир Путин продолжает бредить тем, что на Россию кто-то планирует напасть
Скандальное заявление он сделал в интервью пропагандисту, передает Politeka.net (
Нашумевшее интервью по социальным сетям распространил кремлевский пул, в который входит множество различных пропагандистов.
На этот раз Владимир Путин отличился заявлением о новой кровавой войне.
Пересчет пенсий в Украине: все изменится уже с 1 апреля, украинцев ошарашили новыми цифрами
Будет «кровавая баня»: в России истерика из-за рекордного обвала рубля, все подробности
"Не забудь снять трусики": Джоли, Кидман и другие звезды, которые без стыда разделись ради интимных сцен
Юная копия Кардашьян еле втиснула свои необъятные формы в узкий купальник, засветив лишнее: «Бомба»
В частности, лидер Кремля пригрозил развязать новую бойню при условии, если на Россию якобы кто-то попытается напасть. Это заявление прозвучало, когда Владимир Путин вспоминал результаты "Великой отечественной войны".
"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин на камеру.
Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин удивил всех нелепым заявлением. В частности, лидер Кремля заявил, что у России якобы кто-то пытается "украсть победу" во Второй мировой войне.
"Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - рассказывал российский президент в интервью.
Россияне с юмором отреагировали на заявление лидера Кремля и отметили, что у него проблемы с головой.
"Лицемер и мир", "Берлин то кто штурмовал? Лично Путин с Ротенбергами", "Поехавший дед, наглухо", "Победун", "Дедушка перепутал себя с теми, кто воевал?", "Половина страны в нищете живёт, а старик всё победу защищает. Проснись, дед!", "Кто прячет мавзолей за фанерой?", "Портянок не нюхал, а туда же", "А чтобы пресечь все эти попытки украсть у России Победу, Путин засекретил все военные архивы до 2040 года!", - шутят они в комментариях под публикацией.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.