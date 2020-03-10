Глава страны-агрессора Владимир Путин продолжает бредить тем, что на Россию кто-то планирует напасть

Скандальное заявление он сделал в интервью пропагандисту, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нашумевшее интервью по социальным сетям распространил кремлевский пул, в который входит множество различных пропагандистов.

На этот раз Владимир Путин отличился заявлением о новой кровавой войне.

В частности, лидер Кремля пригрозил развязать новую бойню при условии, если на Россию якобы кто-то попытается напасть. Это заявление прозвучало, когда Владимир Путин вспоминал результаты "Великой отечественной войны".

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин на камеру.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин удивил всех нелепым заявлением. В частности, лидер Кремля заявил, что у России якобы кто-то пытается "украсть победу" во Второй мировой войне.

"Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - рассказывал российский президент в интервью.

Россияне с юмором отреагировали на заявление лидера Кремля и отметили, что у него проблемы с головой.

"Лицемер и мир", "Берлин то кто штурмовал? Лично Путин с Ротенбергами", "Поехавший дед, наглухо", "Победун", "Дедушка перепутал себя с теми, кто воевал?", "Половина страны в нищете живёт, а старик всё победу защищает. Проснись, дед!", "Кто прячет мавзолей за фанерой?", "Портянок не нюхал, а туда же", "А чтобы пресечь все эти попытки украсть у России Победу, Путин засекретил все военные архивы до 2040 года!", - шутят они в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.