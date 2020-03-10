Экономический эксперт Юрий Атаманюк раскрыл, к чему приведет обвал цен на нефть



В понедельник, 9 марта, цены на нефть на российских рынках обвалились на 31%, пишет Politeka.net. Эксперты говорят, что это самое большое падение с 1991 года. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте, до конца страницы)

Причиной называют то, что за три дня до этого страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. В частности, Москва отказалась от этой затеи.

По словам Юрия Атаманюка, волноваться по поводу обвала цен на нефть должна экономика России. Как отметил экономический эксперт, для РФ сложившаяся ситуация - колоссальный удар, при их инфраструктуре, дотируемой из государства бюджета, высоких пенсиях, высоких зарплат бюджетникам, армии и остальное.

"Экономика России очень зависима от энергоносителей, поэтому валюта должна наполняться материальными ресурсами. У них она наполнена в большой доле энергоносителями: если последние дешевеют, то и дешевеет валюта", - отметил экономист.

Однако Украина покупает энергоносители, поэтому произойдет их понижение. Специалист считает, что власти должны сейчас задуматься о строительстве и развитии энергоемких производств.

На падение рубля и повлиял новый китайский коронавирус. Эксперт рассказал и о влиянии недуга на экономику Украины.

По словам Атаманюка, в нашей стране есть более острые болезни, связанные с персоналиями. В частности, он упомянул имя Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов Украины. По словам эксперта, она построила пирамиду с облигациями внутреннего займа через банк, принадлежащий ее мужу.

Также для эксперта непонятно, почему при должности остался глава украинской таможни Максим Нефедов, который "провалился" во время своего руководства.

Таким образом, эксперт хотел сказать, что больше всего экономике Украины грозит не коронавирус, а должностные лица.

Напомним, Юрий Атаманюк предполагает, что между новым министром финансов, его коллегами по правительству и руководством Национального банка вспыхнет конфликт.

"Так вот, по внутренней информации из вышеназванных органов власти, после произошедших контактов каждого с каждым, наблюдается неприятие и назревание конфликтов, даже на личностном уровне. И это на фоне того, что новый состав правительства, в целом, не внушает особого доверия и надежд", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл украинцам глаза на ситуацию в экономике.

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по новой инициативе СНБО.