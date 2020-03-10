Владимир Путин официально сможет избираться на пост президента еще на один срок

В России одобрили поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. С таким предложением во вторник, 10 марта, выступила в Госдуме Валентина Терешкова.

Владимир Путин лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции», - заявил президент РФ.

Он также насторожил многих фразой о том, что надеется сделать «очень много хорошего» до 2024 года, добавив, что «А там видно будет».

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Депутаты Госдумы также во втором чтении приняли проект закона о поправке к Конституции РФ, внесенный ранее Путиным.

До этого мы сообщали о том, что Путин решил прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне. Путина спросили, не задело ли то, что власти Польши не позвали его в Освенцим на 75-летие освобождения. "Не позвали — и не надо!" – резко ответил президент РФ.

"Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию…", – продолжил провокацию журналист.

И тут уже Путин не стал себя сдерживать.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я Вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку", – высказался он в духе пропаганды.

Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

Также Politeka писала, что Кикабидзе размазал Путина за агрессию против Украины: "Правнукам будет стыдно".