Российский президент Владимир Путин нелепо оконфузился на камеру

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля оконфузился, комментируя резолюцию ЕС по началу Второй мировой войны.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин о резолюции ЕС по началу Второй мировой войны: Недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто!", - говорится в подписи к публикации.

Такие слова взбесили россиян, которые отметили в комментариях, что у Владимира Путина проблемы с головой, а его лексикон напоминает "выходца из подворотни".

"Россия не победила фашизм, Россия фашизм усыновила", " орошо, хоть Пьіня один-единственньій во всей Европе писать-читать умеет. Расея в надежньіх лапах", "Чушь и компот!", "Лексикон подворотни", "Это не имеет значения сейчас. Они оба в аду. И Путин сгорит в аду с ними", "Дед с аргументацией сторожа из гаража", "Сказочный!", "Ну зачем так критично к себе относиться да еще о себе говорить во множественном числе", - шутят они в комментариях под публикацией российского пропагандиста.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.