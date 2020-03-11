Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью, в котором всплыла новая информация о российско-грузинской войне 2008 года

Путин нашел виновника вооруженного конфликта между двумя странами. По его мнению, война произошла из-за тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Путин сообщил, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что не только дальние страны (к примеру, США) начали сторониться РФ, но и даже ближние соседи. Путин не увидел проблемы, а когда ему указали на Грузию, то тут же назвал козла отпущения.

"Они не отползли, они отпрыгнули в сторону (о Грузии, - прим. ред). И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу", - сказал Путин, на что журналист Адрей Ванденко ответил: "Так его уже нет давно". - "Как это нет, - продолжил президент. - Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: «Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом». «Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попёр. Попёр — получил!"

Напомним, в 2008 году произошел вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.

В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, участвовали боевики из России и Абхазии. Стороны обвиняли друг друга в провоцировании боевых действий. Утром 7 августа 2008 года российские регулярные, не миротворческие вооруженные силы пересекли границу Грузии через Рокский тоннель и вторглись на территорию Грузии, хотя в российских СМИ представляли ситуацию так, будто они вошли на грузинскую территорию после начала военных действий грузинской стороной.

После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии с участием международных посредников было достигнуто прекращение огня.

Стоит отметить, Саакашвили не раз называл Путина врагом номер один, который повторил грузинский сценарий в Украине в 2014 году.

В частности, экс-президент Грузии прямым текстом обвиняет российского коллегу в убийствах в Украине. После гибели одной из украинских военнослужащих на Донбассе, Саакашвили написал в соцсети: "Путин продолжает убивать. Когда 4 года тому назад у Ярославы Никоненко из Полтавы на Донбассе погиб отец, она, не колеблясь надела форму и пошла защищать Украину..."

Кроме того, напомним, Саакашвили вступил в открытую схватку с Путиным после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского. Саакашвили обвинил лидера страны-агрессора в том, что он попытается очернить новоизбранного гаранта.

«Я рад, что вы, Владимир Владимирович хорошо осознаете, насколько вы токсичны для украинцев и для украинских политиков. Этот прием давно известен: использовать чью-то токсичность, чтобы измазать своего врага. В данном случае вы додумались использовать самого себя и ту ненависть, которую к вам испытывает Украина», - писал Саакашвили в соцсети Фейсбук.

Также мы сообщали, в упомянутом выше интервью Путин накинулся на Зеленского и украинцев из-за недавнего конфликта России с Польшей по поводу истории. Речь о Второй мировой войне. Главу Кремля спросили, как он относится к тому, что власти Польши не позвали его в Освенцим на 75-летие освобождения, при этом Зеленского пригласили. Путин резко отреагировал, что, мол Зеленскому "хочется быть благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает очень большую ошибку".

Напомним, переговоры Зеленского и Путина: Саакашвили указал на опасные моменты, «проверка на вшивость».

Как сообщала Politeka, Саакашвили дал Зеленскому важный совет насчет Путина: «Пахан не оценит».