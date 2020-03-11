Зеленский мог бы потерпеть с увольнением

Алексей Гончарук лишился возможности в будущем построить карьеру в исполнительной власти

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он уверен, что несмотря на заявления бывшего премьер-министра, который после увольнения попытался выставить себя реформатором и представителем «нового поколения украинцев», Гончарук уже не сможет добиться успеха в политике.

«Ни один здравомыслящий человек Гончарука в исполнительную власть больше не возьмет… Зеленский ведь тоже не резкий парень. Вполне возможно, потерпел бы Гончарука до осени. Но когда человек идиот – планировать невозможно», - заявил ведущий.

Лесев добавил, что Гончаруку дважды крупно повезло: сначала он буквально из ниоткуда попал в кресло премьера, а затем был уволен накануне крайне тяжелого для страны испытания, связанного с эпидемией коронавируса.

Ведущий подчеркнул, что именно Кабмин Гончарука оставил Украину неподготовленной к борьбе с вирусом.

«А ведь у Гончарука было 2 месяца, чтобы подготовиться к эпидемии. И что правительство за эти два месяца успело сделать? Правильно, выписать себе космические премии. В стране нет элементарных марлевых повязок. Все что было на складах – продали в Китай», - возмутился Лесев.

Ведущий рассказал также о закупке экспресс-тестов на коронавирус, которые украинцам планируют продавать по 300 гривен за штуку.

«Должны быть мобильные бригады, которые выезжают на все подозрительные случаи. Бесплатно! У нас же есть в стране 300 тысяч гривен на зарплату Сергею Лещенко. Так почему нельзя найти 300 гривен на тест всем людям с температурой?», - поинтересовался Лесев.

Он также отметил, что экономическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего на фоне мирового обвала цен на нефть.

«Гривна тоже валится к чертовой матери. Мировые цены на сырье падают. А это наш основной источник валютных поступлений», - пояснил ведущий.

Он подчеркнул, что на фоне перезапуска Кабмина Украина осталась без четырех ключевых министров, в том числе без министра экономики.

«Мы живем в стране абсурда. И будем жить в этом абсурде до тех пор, пока всякие Алеши продолжают нас учить основам экономики», - подытожил ведущий.

Напомним, у Зеленского раскрыли правду об отставке Рябошапки и Гончарука.

Как сообщала Politeka, Гончарука с позором "проводили" из Украины .

Также Politeka писала, что уволенный Гончарук получил впечатляющую сумму и срочно покинул Украину.