В президентской фракции «Слуга народа» объяснили недавние громкие отставки генпрокурора Руслана Рябошапки и премьер-министра Алексея Гончарука вместе с правительством

Заявление по этому поводу сделала замглавы фракции Евгения Кравчук, предает 24-й канал.

По мнению нардепа, полгода – вполне достаточный срок и для премьера, и для генпрокурора, чтобы показать нужные результаты.

Кравчук утверждает, что у фракции не было указания голосовать определенным образом.

«На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов. Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – подчеркнула депутат.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании парламента народные депутаты выразили недоверие Рябошапке. За отставку главы ГПУ проголосовало 263 нардепа.

Отставку Рябошапки связывают с тем, что он не подписал подозрения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Решения генпрокурора якобы вызвали недовольство Владимира Зеленского. Сам президент заявил, что если результата работы нет – тогда до свидания.

Напомним также, первый заместитель генпрокурора Виталий Касько 5 марта подал в отставку. Временным заместителем вместо него Руслан Рябошапка назначил Чумака.

Напомним, что скандал с отставкой генпрокурора насмешил украинцев: "100% верно".

Как сообщала Politeka, Рябошапку застукали за неприличной перепиской после скандала с Зеленским: «Вова дал команду».

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский набросился на генпрокурора, в Раде приняли беспощадное решение: теперь официально.