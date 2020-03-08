Бывший премьер-министр Алексей Гончарук улетел за границу, получив крупную "компенсацию"

Как стало известно Politeka, экс-главу Кабмина заметили на борту самолета, который улетел в Португалию. Украинцы возмутились в социальных сетях, что уволенного Гончарука так просто выпустили, после провала и предположили, куда он потратит бюджетные деньги.

В минувшем феврале бывшему премьеру выплатили зарплату в размере 43 656 гривен, на две тысячи больше, чем месяц назад. 15 125 гривен составил должностной оклад, примерно столько же – прибавка за интенсивность работы. Еще 13 404 гривны Алексею Гончаруку заплатили за поездки в командировки. Из общей суммы вычли 8 512 гривен налогов, так что экс-премьер получил на руки 35 143 гривны.

7 марта бывшего главу правительства сфотографировали в самолете, направлявшегося из Киева в Лиссабон. Зачем Гончарук улетел за границу и собирается ли назад в Украину – пока неизвестно. Но у пользователей социальных сетей есть свои версии.

"Он не сбежал он полетел поправить здоровье. Очень, ну, просто очень устал, истрепал нервы, а вы и не поняли, ну устала Клава"; "Почуял за собой грешок да и драпанул. Пересидит немного в теплых краях и вернется, как и все другие возвращаются"; "Как Богданчик, отдохнет от трудов праведных, проведает Сороса, что-то еще придумают", "А их увольняют, чтобы они вывезли последнее? Как у Яныка, 100%", – пишут в комментариях.

Многие украинцы в ярости из-за того, что такую внушительную сумму заплатили Алексею Гончаруку, премьеру, который не оправдал доверия и ушел в отставку раньше срока:

"Компенсация за провал индексации пенсии пенсионерам"; "Пусть едет. Для Украины будет дешевле. Но вопрос для всех правоохранителей. Это же неправильно. Почитайте Кодекс законов о Труде"; "Нихр*на не делал, а бабло получил бешенное, за что, скажите, пожалуйста, пусть возвращает"; "Интересная жизнь. Украл, премировали и еще на коня дали. Можна и за границу". "Пришел, нагреб - улетел (без суда и следствия) кто следующий? Так можно работать и увольняться. Ничего не сделал для страны, но зато себя не обидел";

Напомним, что Гончарука с позором отправили в отставку, слуги народа аж встали: что произошло в Раде.

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