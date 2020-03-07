Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук был замечен на борту лоукостера, который летел в Португалию

Как сообщает «Страна», бывшего главу Кабмина «застукали» в самолете, который готовился вылететь из аэропорта «Жуляны» в Лиссабон.

Какова цель полета Гончарука и когда он вернется в Украину, пока что не сообщается.

Тем временем стало известно, что в феврале ему начислили зарплату в размере 43 656 гривен, что на две тысячи больше, чем в январе. Из этой суммы оклад составил 15 125 гривен, столько же – надбавка за интенсивность труда, зарплата за время командировки – 13 404 гривны. Из этой суммы было вычтено 8 512 гривен налогов, и «чистыми» Гончарук получил на руки 35 143 гривны.

Ранее мы рассказывали, что политический эсперт Виктор Андрусив рассказал о причине провала предыдущего Кабмина. По его словам, полгода правительство под руководством Алексея Гончарука, убежденное в том, что ведет украинский народ к лучшей жизни, совершало коллективное самоубийство.

«К сожалению, корона-вирус пришел к нам еще в сентябре. Это такой вирус, когда на головах растут короны. И поверьте, он просто массово поражал людей», – отметил он, подчеркнув, что министры во главе с Гончаруком проигнорировали три базовых вещи, необходимые для проведения эффективной политики, – кадры, ресурсы и мониторинг. Полный же провал эффективной работы решили компенсировать ложью.

Мы также писали, что за отставку Гончарука проголосовали 353 народных депутата. После успешного голосования парламентарии встали, громко кричали и аплодировали.

Напомним, что Алексей Гончарук обречен.

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