В результате потасовки, которая произошла в Киеве в четверг, 12 марта, в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства, задержаны порядка 15 активистов

Шестеро из них ветераны. Об этом сообщил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

"Сейчас они в Печерском отделении на ул. Московской, 30. Сотни ветеранов, националистов уже собираются там. Просим поддержки собратьев, призываю приехать и отстоять своих - сейчас это дело чести. Требования: срочно отпустить всех ветеранов! Открыть дело по госизмене на Сивохо! Национальный Корпус готовит иск в суд", - заявил Билецкий в своем Телеграм-канале.

Кроме того, появилось официальное заявление "Нацкорпуса" по поводу произошедшего (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Мы задавали вопросы, почему Сивохо называет войну с Россией «внутренним конфликтом»? Почему он ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину? Почему полезный Сивохо тиражирует темники Кремля, разжигая настоящий гражданский конфликт и играя на руку Путина? В Украине не гражданская война, а война с российским агрессором. На Донбассе - такие же украинцы, с которыми нам нечего делить. Война закончится, когда последний российский солдат покинет территорию Украины", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, перед началом беспорядков Сивохо ответил активистам, что "у нас идет гибридная война, и один из способов ее ведения - это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией". Тем не менее, такой ответ не устроил представителей "Нацкорпуса", которые прорвались в зал. Сивохо поспешил ретироваться.

Ситуацию активно обсуждают в сети. Мнения украинцев разделились. Некоторые считают, что советнику "мало досталось", другие пишут, что он был прав, ведь нигде в официальных документах не идет речи о войне.

"И от меня ещё один виртуальный пендель"; "Це вже почались погроми?"; "Как бы там ни было, это не дает права избивать человека"; "Ну, "побили" громка сказано. Так, пинка под зад дали клоуну", - пишут в комментариях.

Напомним, Сивохо рассказал, как вернуть Донбасс в Украину: пять ключевых шагов

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