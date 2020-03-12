Ограничения будут действовать несколько недель

Верховная Рада Украины решила ввести ряд ограничений из-за эпидемии коронавируса Covid-19, частично ограничив работу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт украинского парламента.

Так, ограничения будут действовать до 3 апреля. Они будут касаться журналистов, помощников народных депутатов и с самых парламентариев.

«…ограничить допуск к административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников - консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе», - говорится в сообщении.

Документ ограничивает вояжи народных депутатов за границу. Также отменяется прием граждан в зданиях парламента. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседания комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

При этом журналисты получат доступ только в пресс-центр, расположенном на третьем этаже кулуаров Верховной Рады.

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«В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину с Черновицкой области, жена которого вернулся в Италию в течение последних 14 дней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.

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