Владимир Путин досрочно уйдет с поста президента Российской Федерации

Об этом в своем личном микроблоге Twitter написал российский профессор и политтехнолог Валерий Соловей, передает Politeka.net.

В частности, российский эксперт решил прокомментировать вчерашнюю новость о том, что Госдума одобрила поправку, которая обнуляет прошлые президентские сроки.

По словам Соловья, попытки Владимира Путина хоть как-то закрепиться во власти - "конвульсии", не имеющие под собой никаких реальных перспектив.

"Не принимайте дешевый фарс за античную трагедию Не будет ни пятого, ни шестого срока, и даже этот не может быть доведён до конца. Оттого и все конвульсии", - озвучил политтехнолог свое мнение.

Пользователи в комментариях задаются вопросом, с какой целью проводился фарс, если у нет у Владимира Путина никаких реальных перспектив на реализацию в будущем.

"На поверхности: продемонстрировать, что все еще царь горы. И вторая: предложить новую повестку взамен обрушения цен на нефть и падения рубля", - добавил Соловей в своем микроблоге.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин теперь может править вечно в РФ после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Владимир Путин лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции», - заявил президент РФ.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Депутаты Госдумы также во втором чтении приняли проект закона о поправке к Конституции РФ, внесенный ранее Путиным.

Напомним, Путин не сдержался и отчитал Зеленского.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

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