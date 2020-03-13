Рано или поздно это должно было произойти

Конфликт на Донбассе практически заморожен, и, выходит, цель Минских соглашений – остановить прямую и открытую войну – достигнута

Такое мнение в блоге для «Обозревателя» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, прекращение военной фазы конфликта на Донбассе – реальный вариант развития дальнейших событий. Об этом говорит уменьшение количества обстрелов, а также практически сформировавшаяся укрепленная линия раздела с обеих сторон.

Орешкин указывает на тот момент, что бесконечно воевать нельзя ни Росси, ни Украине, поскольку это затратно как материально, так и психологически. Поэтому рано или поздно ситуация должна была заморозиться, и сейчас это происходит.

«Следующий этап - прекращение обстрелов как таковых, даже минимальных. То есть это минимизация пограничных провокаций. По такой схеме развиваются практически все такого рода конфликты, будь то Нагорный Карабах, Абхазия, Республика Северного Кипра, конфликты в Азии и Африке. Идет война, которую удается нейтрализовать какими-то общими усилиями, остается недружелюбное соседство с недружелюбными ударами, провокациями и еще бог знает с чем. В конце концов, и эта фаза завершается, начинается холодный мир, и он может длиться очень долго», – прогнозирует эксперт.

Что же касается территорий «Л/ДНР», то они, уверен автор, Путину не нужны, и российский президент хочет любыми путями впихнуть их обратно в Украину, однако при этом не желает лишаться контроля над этой территорией и отдавать границу. В Киеве это понимают, потому не спешат забирать Донбасс обратно.

Орешкин сравнивает оккупированные и разгромленные войной территории с куском гниющего мяса, поскольку ни экономических, ни промышленных перспектив там нет.

Войну на Донбассе политолог назвал очень серьезным геополитическим промахом Путина, который он до сих пор пытается замаскировать аннексией Крыма. На самом же деле Россия уже давно потеряла влияние над Украиной.

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