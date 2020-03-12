Резкое падение цены на нефть может подтолкнуть президента Российской Федерации Владимира Путина к эскалации конфликта на Донбассе

Такое предупреждение сделал военный обозреватель Михаил Жирохов для издания Апостроф. Он добавил, что на обострение ситуации на Донбассе Путин может пойти уже осенью 2020 года.

Ко всему прочему, эксперт отметил, что экономический кризис наступит ближе к сентябрю, потому что сейчас упали фьючерсы на ту нефть, которая будет поставляться через два-три месяца. Поэтому дырка в бюджете из-за падения цен на нефть может разозлить Путина и он всерьез займется Донбассом.

"Поэтому осенью на Донбассе может начаться обострение - как раз в тот период, когда Кремлю надо будет "заливать" бюджет. "Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину где-то в ноябре", – отметил военный эксперт.

По его мнению для развертывания активных военных действий надо минимум 3-4 месяца свозить боеприпасы, перебрасывать части. Также он считает, что если на Донбассе появятся определенные маркеры, то на них будет реакция сродни подготовки к вторжению.

"Итак, подготовка к "маленькой победоносной войне" будет иметь определенные маркеры. И наша разведка, и американская будут их отслеживать, ведь каждые 2-4 дня над Крымом и Донбассом "висит" американский беспилотник. Если эти маркеры появятся, то на них будет реакция – еще на уровне подготовки к вторжению", – считает эксперт.

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