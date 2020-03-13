В сети появились фото протокола, подписанного в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске

Снимками поделилось издание ZN.UA. Подписанное 11 марта соглашение по сути фиксирует субъектность так называемых «Л/ДНР», а Россия, Германия, Франция и ОБСЕ определяются гарантами-наблюдателями.

В протоколе можно найти информацию о создании Консультативного совета, которое запланировано уже на 25 марта. Перед этим стороны должны будут провести консультации с Францией, Германией и ОБСЕ.

Исходя из текста протокола, главной задачей нового совета станет установление диалога и выработка предложений по урегулированию ситуации на Донбассе в соответствии с Комплексами мер. По сути, речь идет о проведении выборов на оккупированных территориях.

Участников Консультативного совета будут выбирать как Украина, так и «Л/ДНР», а также Россия, Германия, Франция и ОБСЕ. Стороны должны будут сообщить спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ о том, кто будет их представителями, не позже, чем за три рабочих дня до дня первого заседания совета.

свою очередь, журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук назвал подписание данного соглашения «государственной изменой» со стороны представителей Киева.

«Следователь СБУ, который сегодня откроет уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" против представителей Украины в Трехсторонней контактной группе войдет в историю Войны за независимость…Подписав соглашение в Минске о создании Консультативного совета с представителями "отдельных районов Украины", Леонид Кучма прямо нарушил Конституцию и закон Украины "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"», - заявил он.

Бутусов также привел отдельные статьи из закона, которым противоречит подписанный документ.

Журналист призвал определить весь круг лиц, которые были причастны к «предательскому сговору в Минске», и привлечь их к ответственности.

Напомним, цель Минских соглашений достигнута: Донбасс ждет мир по сценарию Абхазии, все детали.

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