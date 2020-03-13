В связи с распространением коронавируса Covid-19 были приняты меры предосторожности

В четверг, 12 марта, стало известно, что в Верховной Раде введены новые правила доступа для журналистов. Об этом заявил на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков.

По новым правилам, в здание пускают не больше одного журналиста от издания или телеканала.

Ограничения будут действовать до 3 апреля. Они будут касаться и журналистов, и помощников народных депутатов, и самих парламентариев.

На указанный период будут действовать отдельные карточки для входа.

По словам Разумкова, во время обсуждения вопроса об ограничении доступа прессы в парламент предлагалось даже запретить журналистам приходить в Раду.

"Думаю, если бы мы полностью ограничили доступ журналистам в парламент, то вы бы нас критиковали ещё больше... Поэтому я думаю, что мы предложили компромиссный вариант", - подчеркнул спикер.

При этом председатель ВР, призвал журналистов по возможности работать дистанционно, ведь на телеканале "Рада" идет прямая трансляция заседания.

Журналист Ян Доброносов побывал 13 марта в Верховной Раде и опубликовал несколько фото, что там происходит.

Судя по фото, представителей СМИ встречают охранники в масках, которые проверяют температуру. Также есть возможность всем пришедшим воспользоваться антисептиком для рук.

Напомним, в Украине официально известно о двух случаях коронавируса: жительницы Житомирской области, и жителя - Черновицкой. Оба некоторое время назад вернулись из Европы.

Всего несколько минут назад стало известно, что зараженная украинка умерла. Об этом сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.

Известно, что женщине был 71 год, а именно людям пенсионного возраста больше всего грозит летальный исход. При обращении к врачу женщина жаловалась на давление и плохое самочувствие. Она заразилась вирусом в Польше.

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Такое предложение высказали, чтобы никого не подвергать опасности из-за коронавируса.



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