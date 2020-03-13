Украина оказалась совершенно не готова к эпидемии коронавируса из-за того, что власти и народ живут в двух совершенно разных реальностях

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал решение о введении в стране карантина в связи с пугающей эпидемиологической ситуацией в мире.

«Заметили, что такое карантин при Зеленском? То же самое, что военное положение при Порошенко. Изменений – ноль. Просто школоту и студентиков распустили по домам. Вот это весь карантин», - заявил ведущий.

Он подчеркнул, что все проблемы возникают из-за того, что существуют две «параллельных Украины»: одна для политиков, которые только и делают, что распределяют между собой деньги, а другая для простого народа. При этом государство даже не пытается упростить жизнь своим гражданам.

По словам Лесева, ситуация резко ухудшилась с приходом коронавируса, когда для введения полноценного общенационального карантина требуется множество денег, ресурсов и слаженной работы сотен тысяч людей.

«А у нас нет даже марлевых повязок. Зато есть Радуцкий, который чуть-чуть обогатился. Да у нас вообще ни**ена нет. Ни госрезерва, ни спецфонда, ничего. Весь карантин – одна сплошная фикция», - возмутился Лесев.

Впрочем, еще большая проблема у Украины с выявлением больных, подчеркивает ведущий. Он рассказал о том, что в соседней Беларуси за два дня на коронавирус проверили тысячу человек, а в Украине за то же время проверили меньше пятидесяти.

«У нас же никто не проверил тысячу людей тест-системами. Ну потому что их всего несколько тысяч на всю страну. И я уже говорил на неделе – у нас даже эти тест-системы собираются продавать. Ну, типа, если есть деньги – узнай свой диагноз. А если у человека нет денег? Если у человека нет 300 гривен купить тест? Вот это уровень нашей государственности», - подчеркнул Лесев.

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