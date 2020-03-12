Нафтова війна між Росією і Саудівською Аравією призвела до обвалу цін на нафту. Що це означає для України

На заправках зараз продають бензин, який закуплений за старими цінами, тому можливе зниження цін можна очікувати лише через два тижні. У формуванні цін на паливо будуть враховувати і складову нафти, особливо в доларах. Нафта - це частина ціни в доларах, к "чорний понеділок" вплине на курс гривні зокрема.

Експерти прогнозують, що гривня буде падати, адже з п'ятниці 6 березня вона втратила майже 60 копійок. Тому істотне зниження цін на бензин чекати не варто.

Підкреслимо, Україна не забезпечує себе нафтою: 60% потреб забезпечують українські вишки, а решту нафту найчастіше купують в Азербайджані 97% від імпорту.

Також, в Україні виробляють близько половини всього бензину, а іншу закуповують у Білорусі. Внаслідок цього, ціни на бензин в нашій державі формуються на світовому ринку.

Україна займається експортом руди і зерна, а зниження нафти може спричинити зниження цін на сировину. В результаті Україна буде мати менші надходження до бюджету.

Також Україна співпрацює з державами-експортерами нафти, в тому числі і з Росією, яка після Китаю – найбільший торговий партнер України. Погіршення їхньої економічної ситуації може позначитися на торговельних відносинах.

До речі, третина вартості бензину, яку платять українські водії, що йде до державного бюджету (ПДВ та акциз) - прикріплена до курсу євро. За ці кошти ремонтують та роблять дороги.

Два податки - близько 35% від кінцевої вартості бензину. Це середній показник у світі. Зокрема, в США податок - 20%, а в Німеччині – 64%. Тепер, коли гривня почала падати, частка податку в ціні на бензин зросте.

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