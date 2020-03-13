Падіння гривні викликане переважно світовою фінансовою кризою

Про це заявив колишній міністр економіки України Віктор Суслов на каналі 112 Україна.

"Цей криза спровокована різким падінням цін на нафту (тут причина – недомовленість Росії та країн ОПЕК). Ще одна причина економічної кризи – це коронавірус, що викликало падіння попиту, експорту-імпорту, транспортних перевезень", - підкреслив він.

За його словами, події, що відбуваються у світі в комплексі, в тому числі падіння багатьох світових валют, закономірно вплинули на події в Україні.

"Крім того, падіння гривні прогнозувалося незалежно від цих причин. Оскільки впав попит з боку іноземного спекулятивного капіталу на українські цінні папери, різко зменшився приплив валюти. Як ми знаємо, Мінфін скасував аукціон з продажу своїх цінних паперів. Тобто валюти від нерезидентів точно не буде. Попит на валюту починає різко перевищувати пропозицію валюти на ринку", - зазначив економіст.

Він додав, що зараз курс залежить від кроків НБУ. Однак і штучне утримання курсу можна назвати позитивним.

"На скільки вона впаде, прогнозувати складно. Це повністю залежить від політики Національного банку. А у Нацбанку обсяг накопичених валютних резервів дещо перевищує 26 млрд доларів. Але чи піде Національний банк на продаж резервів для підтримання курсу гривні складно сказати. Я б цього не робив, тому що якщо ми розпродамо валюту на підтримку курсу, то у нас з'являться дуже великі проблеми з обслуговуванням зовнішніх боргів, особливо, коли немає рішення Міжнародного валютного фонду про виділення чергових кредитів Україні", - зазначив екс-міністр економіки.

У той же час він не виключив зростання споживчих цін у зв'язку з девальвацією гривні.

"На імпортні товари крім сировинних швидше за все ціни можуть дещо зрости. Якщо тільки держава не буде достатньо чітко контролювати і регулювати ціни. Незважаючи на те, що чим нижче курс гривні, тим більш ефективний експорт, все питання в тому, чи буде на нього попит на світових ринках. В основному Україна експортує сировинні товари. В умовах кризи попит на сировину, як правило, падає. Я думаю, що девальвації гривні виявиться недостатньо для стимулювання українського експорту".

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