Росія входить в глибокий криза та ситуація в країні нагадує останні роки СРСР

Як передає Politeka.net таку думку висловив блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, спроби пропагандистів як-то "пояснити" народові те, що мовляв все під контролем, не увінчалася успіхом.

"Росія зараз входить у глибоку кризу, і те, що ви бачите сьогодні — це тільки її початок, так би мовити, верхівка айсберга", - упевнений блогер.

За його словами, причиною критичного стану в країні стали падіння цін на нафту, війна в Сирії і стан справ РФ на міжнародній арені.

"Особисто мені все, що відбувається в Росії дуже нагадує останні роки СРСР з війною в Афганістані, таким же падінням курсу нафти і таким же "незмінним курсом вождя". Залишається тільки гадати, чим все закінчиться в цей раз", - закінчив він.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін зможе правити вічно в РФ після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Нагадаємо, Путін достроково піде у відставку: стали відомі важливі деталі.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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