Нынешняя украинская власть избрала путь обмана собственного народа, не говоря правды о коронавирусе Covid-19

Об этом в своем новом видеообращении сообщил украинский журналист Андрей Пальчевский.

"Буду краток. Мое предыдущее видео набрало почти миллион просмотров. А все потому, что мы первыми сообщили о смерти женщины от коронавируса. Минздрав моментально отреагировал, написав очередную ложь, что якобы этого не было. Теперь мы знаем, что это случилось. Это тактика современного руководства. Это стратегия обмануть собственный народ. Она будет до того момента, пока они все к чертовой матери оттуда не послетают. Два месяца назад я начал голосить о том, что это серьезная эпидемия", - отметил он.

нет доверия властям/ верим только людям Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 14. März 2020

Пальчевский также резко высказался о врачах, которые пытаются всячески успокоить граждан.

"Всякого рода телелекари рассказывали, что нужно помыть руки, проветрить автобус – и все будет хорошо. А тут президент Зеленский в своей речи выделяет огромное, аж сто миллионов гривен – это смешно. Такая сумма у чиновников на тумбочках лежит. Американцы выделяют 50 млрд долларов. Европа – 200 млрд евро. А мы – в ряды меньше. И это при том, что мы в тысячу раз слабее. Позор. Надежда остается только на дисциплину нашего народа. Сотрудничество через соцсети. Носите маски. Не собирайтесь. Самоизолируйтесь", - подчеркнул он.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.