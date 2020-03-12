Верховная Рада должна быть отправлена на карантин, а не принимать решение по земельной реформе во время того, как вся страна переживает из-за коронавируса

Такую мысль высказал в эфире «112 канала» украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он предложил ограничить активность Рады на время эпидемии коронавируса.

«Для этого президент должен проявить президентский характер», - подчеркнул ведущий.

Он обратил внимание на то, что Украина выделила мало средств на борьбу с возможной эпидемией китайского вируса по сравнению с другими странами. По мнению Пальчевского, в целом ситуация с вирусом в нашей стране выглядит весьма подозрительно.

«Выставляют нового заместителя министра Ляшко и его устами каждый день идет, извините, эта брехня про одного больного…Заходят все, сдают все, а больной уже 10 дней один. Вы мне скажите, как может быть при 16 тысячах больных в Европе один больной в Украине? Это же полный нонсенс! И кто ответит за эту ложь?», - поинтересовался Пальчевский.

По его словам, сейчас президенту Зеленскому как никогда нужны профессионалы в своих областях на ключевых позициях.

«Президенту Зеленскому надо реальных брать, крутых дядек, которые могут оторвать головы всем тем, кто не будет выполнять предписания карантина…Ответственность каждого сейчас – это и есть главная заслуга перед родиной. Но начинать руководству страны надо с себя», - призвал Пальчевский.

Ранее мы писали о том, что ситуация с объявлением карантина из-за коронавируса Covid-19 и голосования в этот период в парламенте выглядят как подстава. Таким мнением поделился Пальчевский.

«Вопрос к властям. А почему во время трехнедельного карантина, именно сейчас нашему парламенту, если он конечно наш (хотя мы знаем, что нет), надо принимать решение о передаче земли в частные руки. 30 лет ждали-ждали, а потом объявили караул, чтобы не скапливались люди на улицах, а вдруг начнут протестовать. Это первое. Совпадение? Если да – исправляйте, господа. Выглядит, как подстава», - отметил он.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.