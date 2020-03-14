Внештатный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо прокомментировал конфликт с националистами во время презентации Национальной платформы примирения и единства

Слова о том, что война на Донбассе – это "внутренний конфликт Украины" политик назвал вырванными из контекста. Об этом он рассказал в телефонном разговоре в эфире Politeka News. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По словам Сивохо, те, кто на него напал, не дали ему ответить на вопрос, потому что у них не было задачи получить ответ. Они пришли, чтобы, скорее всего, сорвать мероприятие.

«Дело в том, что у нас война. Война гибридная, по моему глубокому убеждению. А одна из форм гибридной войны – это инициирование и поддержание внутреннего конфликта страной-агрессором. Страной-агрессором у нас является Российская Федерация», – пояснил он.

То, что произошло в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве, не остановит продолжение диалога про стратегии, предложенной Сивохо.

«Полный вперед. Будем считать, у нас состоялся старт платформы… Нападение нас не останавливает. Более того, оно укрепило нашу уверенность, что правильный путь у нас. Задача Национальной платформы единства и примирения – это объединение тех инициатив, которые исходят от правительства, и наших общественных движений для разработки государственной политики. Она сосредотачивается, в первую очередь, на диалогах между мирными людьми по всей территории Украины», – пояснил он в эфире.

Как известно, 12 марта произошли столкновения между Сивохо и активистами «Нацкорпуса». Последних возмутили слова советника о «внутреннем конфликте на Донбассе» вместо заявлений о российско-украинской войне. Активисты назвали его врагом народа. Они прорвались в зал, выломав двери, и устроили там драку. Сивохо затолкали, и он вынужден был ретироваться.

Напомним, Сивохо рассказал, как вернуть Донбасс в Украину: пять ключевых шагов.

Как сообщала Politeka, судьба Донбасса предрешена: у Зеленского раскрыли все карты.

Также Politeka писала, что Сивохо не сдержался и наделал шороху на Донбассе в первый же день после назначения