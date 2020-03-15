Андрей Пальчевский заявил о проблеме нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких в Украине

Как сообщает Politeka, журналист и политик Андрей Пальчевский рассказал, что наша страна не готова принять заробитчан, которые пытаются сейчас вернуться домой в Украину (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«На границе с Польшей десятки наших соотечественников пытаюся въехать. Страна абсолютно не готова их принимать – раз. А вместо того, чтобы наладить производство аппаратов вентиляции легких, которых в Германии 200 тысяч, и в Польше десятки тысяч, у нас, по моим данных, их работающих около тысячи», – отметил Пальчевский в своем видеообращении.

Также он заявил, что все другие аппараты, которые должны были быть в стране, украдены, разобраны, разболтаны и «доложены наверх».

«Володя, почему нельзя было за три месяца наладить производство ИВЛ – аппаратов искусственной вентиляции легких в Украине? Почему, все эти смеечки, извините, «про сірнички» и туалетную бумагу вместо того, чтобы сделать то, что должно быть положено?», – спрашивает журналист у президента.

Также он привел в пример зарубежный опыт. Так, футболист Роналдо отдал свои гостиницы, чтобы разместить там госпитали.

«Наше руководство должно наказать тех, кто торговал респираторами и масками из нашего национального резерва, всех тех, кто их покрывал. Уже все знают, уже все знают, кроме Владимира Зеленского.

Политик привел в пример также европейские страны, где закрылись магазины. В нашей стране же, продавцы и кассиры даже не используют медицинские маски.

«И самое главное – с завтрашнего дня в Италии и Испании закрыты все магазины, за исключением продуктовых и аптек, но в наших, я смотрю, девочки, которые торгуют, сидят без масок. Что будем делать? Одевать им маски или рассказывать глупости, что маски не помогают? Я думаю, надо прекратить врать народу», – утверждает Андрей Пальчевский.

Он добавил, что к нам пришла беда, как обычно, когда мы к ней не готовы.

Заробитчане! что нам везут? кто о них позаботится???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 15. März 2020

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.