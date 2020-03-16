В распоряжении журналистов оказался секретный отчет британской Национальной службы здравоохранения о распространении коронавируса

Согласно отчету, который подготовили для высокопоставленных чиновников, эпидемия может продлиться до весны 2021 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что это первый документ, в котором представители системы здравоохранения признаются, что ожидают распространения вируса в последующие 12 месяцев.

В Британии уже готовятся к тому, что около 80% британцев за это время заразятся коронавирусом. Всего за это время могут переболеть четверо из пяти граждан Британии. Около 7,9 миллионов человек может потребоваться госпитализация. Добавим, что эта цифра фигурировала в отчетах и ранее в качестве наихудшего сценария. Впрочем, реальное количество заболевших может оказаться меньшим. В отчете отмечается, что около 500 тысяч человек из 5 миллионов работающего населения могут заболеть в любой момент. В группе риска сотрудники службы здоровья и работники сферы социальной помощи.

Состоянием на 16 марта в Британии коронавирусом заразилось почти 1400 человек. В связи с ситуацией в стране отменили выборы. Уже сейчас в Британии беспокоятся, что не справятся с нагрузкой на службу здравоохранения. Больницы не успевают проверять большое количество людей с симптомами. Сообщается, что тестирование будут проходить только тяжело больные люди.

Тем временем, в мире заболело уже более 169 тысяч человек. Больше всего людей заболело в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. Эпидемия активно распространяется в Европе и США. В Украине на данный момент 5 подтвержденных случаев заболевания, 4 из которых в Черновицкой области.

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