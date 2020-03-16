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Евакуація українців з Італії: з'явилися результати тестів на коронавірус

Літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" пізно увечері в неділю, 15 березня.

На ньому прилетіли 123 українця, які не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією.

Наголошується, що в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавирусной інфекції не виявили.

Як повідомили в Офісі президента України, всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції в домашніх умовах протягом 14 днів (на час можливого інкубаційного періоду).

"За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19", - повідомили в ВП.

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Українських туристів, відпочиваючих в Єгипті закрили на карантин через спалах китайського коронавіруса.

Спочатку таку інформацію оприлюднила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вона зазначила, що 730 українців виявилися ізольованими в Єгипті з-за того, що у двох туристів виявили захворювання COVID-19.

"За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть покинути територію готелю", - повідомила представник МЗС.

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Так, сто доларів можна буде купити за 2608,9 гривень (+23,1 грн). А от євро навпаки – подешевшає. За сто банкнот доведеться викласти 2899,01 гривню (-6,39 грн).

Звернемо увагу, що аналітик Вадим Иосуб у своєму прогнозі стверджує, що курс долара подорожчає в обмінниках до 26,4 грн за банкноту.

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