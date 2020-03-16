Верховная Рада назначит нового генпрокурора, а также министра экономики

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник в «Слуге народа», на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским 16 марта была окончательно утверждена кандидатура генерального прокурора страны. Им станет Ирина Венедиктова, которая сейчас занимает пост и.о. главы ГБР.

В данный момент именно ее предлагает назначить на пост Зеленский, а «слуги народа» согласились поддержать эту кандидатуру. Рада уже получила соответствующий проект постановления и передала его на рассмотрение руководства парламента.

Ирина Венедиктова

Помимо этого, парламент планирует назначить нового министра экономики. Сообщается, что этот пост получит бизнесмен Игорь Петрашко.

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Также известно, что экс-нардеп от БПП из Николаева Давид Макарьян может стать заместителем вице-премьера по реинтеграции Донбасса.

Ранее мы писали о том, что в президентской фракции «Слуга народа» объяснили недавние громкие отставки генпрокурора Руслана Рябошапки и премьер-министра Алексея Гончарука вместе с правительством.

Заявление по этому поводу сделала замглавы фракции Евгения Кравчук.

По мнению нардепа, полгода – вполне достаточный срок и для премьера, и для генпрокурора, чтобы показать нужные результаты.

Руслан Рябошапка

Кравчук утверждает, что у фракции не было указания голосовать определенным образом.

«На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов. Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – подчеркнула депутат.

Напомним, что 5 марта на внеочередном заседании парламента народные депутаты выразили недоверие Рябошапке. За отставку главы ГПУ проголосовало 263 нардепа.

Напомним, у Зеленского раскрыли правду об отставке Рябошапки и Гончарука: «На самом деле у нас..».

Как сообщала Politeka, Порошенко рванул из Украины, узнав, что его ждет: подробности и маршрут побега.

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