Пятый украинский президент Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований

Как оказалось, бывший глава государства отправился за границу. Об этом сообщается в Телеграм-канале "PavlovskyNews".



Отмечается, что Порошенко еще 8 марта отправился в Испанию с пересадкой в Германии. Такое решение бывший гарнат принял после увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки, который тормозил расследование его дел.

По источникам указанного Телеграм-канала следователь планировал вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и потребовать арестовать экс-президента.

На данный момент точное местонахождение экс-президента неизвестно.

Сейчас под зданием ГБР дежурят Нацгвардия и полиция.

Напомним, в конце февраля Петр Порошенко также таинственно исчез после допроса в ГБР, а отдуваться за него перед журналистами пришлось адвокатам. Тогда ему не вручили подозрений.

Стоит отметить, что адвокаты не стали комментировать ситуацию с бывшим президентом. Хотя его прес-служба подтвердила, что Порошенко ушел из ГБР через черный вход.

Люди, собравшиеся под стенами ГБР во время тогдашнего допроса Порошенко, окружили нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который вышел из здания.

Они кричали: «Ганьба», "Стой" и «Черт», свистели и пытались добраться до него. Отметим, что депутата взяла в свое кольцо полиция, которая провела его к автомобилю.

Как рассказал сам депутат, он прибыл в ГБР по делу, которое не связано с допросом Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что перед допросом в феврале в решении суда указывалось, что Порошенко допрашивали лишь, как свидетеля.

Не менее важным выглядит факт, что бывший президент Украины 30 раз игнорировал повестки на допрос, которые приходили ему от ГБР. Он является фигурантом 12-ти уголовных производств.

Напомним также, что Петр Порошенко теряет влияние перед местными выборами в Украине.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

"Источник поясняет это тем, что, чем ближе выборы, тем больше региональной элиты будет отказываться от бренда «Евро Солидарности», - говорится в сообщении.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.