Украина получила нового руководителя Офиса генерального прокурора

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, новым генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова.

За соответствующее решение проголосовали 269 нардепов.

Как известно, кандидатура Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора была утверждена во время вчерашнего заседания фракции "Слуги народа", на котором также присутствовал глава государства Владимир Зеленский.

Перед голосованием Ирина Венедиктова выступала с трибуны Рады и пообещала "не сливать" резонансные дела.

" Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено ", - подчеркнула она.

Помимо этого, Ирине Венедиктовой прямо поставили вопрос по делам, связанным с экс-президентом Петром Порошенком и активистом Сергеем Стерненко.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, все будет быстро и законно завершено... Следователи и прокуроры являются независимыми субъектами, и они будут двигаться в этих делах абсолютно независимо, абсолютно профессионально. Двигаться!", - уверенно заявила она с трибуны Парламента.

Стоит отметить, что Ирина Венедиктова прошла в Верховную Раду по спискам "Слуги народа". С августа по декабрь 2019 года она возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря она была назначена и.о. главы ГБР.

Ранее у Владимира Зеленского объяснили, почему генпрокурор Руслан Рябошапка и премьер Алексей Гончарук были отправлены в отставку.

Заявление по этому поводу сделала замглавы фракции Евгения Кравчук.

По мнению нардепа, полгода – вполне достаточный срок и для премьера, и для генпрокурора, чтобы показать нужные результаты.

«На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". Было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов. Лично голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить. В целом хотела отреагировать на произошедшее на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка", – подчеркнула депутат.

Напомним, у Зеленского раскрыли правду об отставке Рябошапки и Гончарука: «На самом деле у нас..».

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