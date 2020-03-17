Верховная Рада собралась на срочное заседание, несмотря на карантин

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сегодня Парламент выбирал нового генпрокурора и утверждал законопроект, направленный на борьбу с эпидемией коронавируса.

Но все внимание украинцев было сосредоточено на том, как именно топ-политики придерживаются норм карантина.

Больше всех поразила украинцев Юлия Тимошенко, которая явилась на заседание Рады в люксовой маске от Gucci.

"Самая стильная маска ВР", - говорится в подписи к снимкам, которые в своем Facebook опубликовала Анна Стешенко.

Более того, в социальных сетях задаются вопросом, где политики могли взять маски, ведь в свободной продаже в аптеке сейчас их нет.

Но больше всего вопросов к экс-президенту Украины Петру Порошенко, который после возвращения из Испании пришел на заседание Рады без каких-либо средств защиты.

"Петр Отважный. Без маски. Хотя может он просто ищет повод не прийти на новый допрос в Госбюро расследований и остановить движение по своим делам. Там это желание такое сумасшедшее, что ради этого и в "корона-челлендже" по лизанию сидения унитазов не грех поучаствовать", - говорится в публикации Telegram-канала Klymenko Time.

Украинцы с юмором отреагировали на "шоу масок" в Парламенте и отметили, что нардепов все хорошо со вкусом, если они подбирают себе такие люксовые маски.

"Ещё бы, в зоне риска", "В наморднике", "Косы в руках не хватает!)", "Под стиль косметики)", "Она не она, если бы и маска была не брендовой", "Под цвет трусов?", "Какой рот, такая и маска", "ЮВТ знает толк в стиле", "Намордник нужен, а не маска", "Вот что тамифлю делает!", "БДСМ-стиль", "Госпожа скорбит", "Перешла на темную сторону", "А она не кусается?", - шутят они в комментариях под публикациями.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Что касается всего мира, то эпидемия коронавируса выходит из-под контроля. По состоянию на 17 марта, на Земле заражено более 182 тысяч человек. Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали свыше 7100 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус