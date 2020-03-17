Уверенная речь президента Сербии в связи с пандемией коронавируса в мире – многих удивила. Лидер страны, которая является членом-кандидатом на вступление в Евросоюз заявил, что громкие речи о «великом европейском содружестве» не более, чем просто пустые слова

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на опубликованное Министерством обороны Сербии заявление Александра Вучича:

«Никакой «великой международной солидарности» не существует. Никакой европейской солидарности не существует», - сказал Вучич в контексте произносимой им речи о ситуации с карантином во многих странах из-за эпидемии коронавируса:

«С сегодняшнего дня Сербия ведет войну против невидимого противника, опасного и злобного противника, которого наша страна должна победить», - сказал президент Вучич, подчеркнув, что это борьба за тех, кто создал и построил эту страну, за родителей, за стариков и для будущего Сербии:

«Мы закрываем свои жизни, чтобы спасти наши жизни», - подчеркнул президент Сербии.

Фото: mod.gov.rs

Так из-за распоряжения европейских властей, по словам Александра Вучича, страны не могут импортировать товары и лекарства из ЕС. Европа и в без того в сложном положении теряет веру в европейский ценности, потому как страны-члены и кандидаты на вступление в ЕС не спешат друг друг другу помогать:

«Когда им (ЕС – ред.) нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают», — сказал Вучич явно намекнув, что в вязи с последними событиями цельность Европейского Союза на грани.

Вучич также сказал, что больше надеется сейчас на восточных партнеров, так он написал председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой о помощи и назвал его «братом». Как известно, Сербия попросила КНР помочь с медикаментами и заказала пять миллионов защитных масок.

Глава Сербии добавил, что международная или европейская солидарность — это «сказки на бумаге», акцентируя на том, что Европа может и переживет пандемию коронавируса, но ее идеология братства и единства стран-участниц ЕС - вряд ли:

«Я не буду делать политические преувеличения больше, чем это есть на самом деле, но мы поняли, что нет большой международной или европейской солидарности и что это была сказка на бумаге», - сказал он.

Как известно, Украина стремится в Евросоюз давно и местами даже отчаянно, путь уже проделан немалый, но теперь ЕС, кажется в свете последних событий, как система вообще "пошатнулся" и появилась угроза прекращения его существования. Ранее, напомним, сообщалось, что Евросоюз приготовил украинцам "незавидное будущее" и есть два сценария развития событий для страны.

Во внешней политике Украины в последующие годы есть две альтернативы.Об этом пишет политолог Николай Белесков в своем блоге.

По его мнению, первая – это сохранение нынешнего положения дел.

«Мы хоть де-юре и не внеблоковые, но де-факто и дальше остаемся таковыми. Мы стучимся в НАТО – нам не говорят «да», но и категорического «нет». Мы худо-бедно что-то делаем внутри государства, по тому же сектору безопасности и обороны. Этим добавляем аргументов для своей евроатлантической интеграции – даже в глазах скептиков континентальной Европы», — отмечает политолог.

Вариантом номер два, Белесков считает то, что Запад, особенно Западная Европа, все больше приходит к тому, что нет никакого смысла с РФ драться, особенно, когда в Украине не сильно получается.

«А дальше есть куча разных сценариев, как за счет наших интересов Запад и РФ могут договориться. Например, НАТО заявляет о прекращении политики расширения на восток и официально закрепляет этот шаг. И здесь нам трудно будет что-то сделать. Было бы желание элит на Западе», — пишет он и добавляет, что сейчас от такого сценария сдерживает лишь то, что элиты США хотели бы держать Европу и РФ по разные стороны, а русско-украинский конфликт, который американцам ничего не стоит, практически хорошо в этом помогает.

Напомним и о том, что по состоянию на 16 марта в мире было зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Китае и Италии. На третьем месте - Иран, на четвертом - Южная Корея, на пятом - Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия.

Напомним про карантин в Украине 2020: сколько продлится и что запретили из-за коронавируса.

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