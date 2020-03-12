Президент США Дональд Трамп у четвер, 12 березня, виступив зі зверненням у зв'язку з коронавірусом
Він оголосив про введення "сильних, але необхідних" обмежувальних заходів через пандемію коронавіруса.
"ВООЗ сьогодні офіційно визнала пандемію коронавіруса. Ми повинні ввести певні обмеження як для урядового, так і для приватного сектора, щоб захистити американців", – сказав американський лідер в обігу.
При цьому він додав: "З початку часів людство стикалося з сильними викликами. Але важливо, як на них відповідати. Ми відповідаємо швидко і відповідально".
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За словами Трампа, в Європу коронавірус завезли люди, які відвідували Китай. Це стало можливим, тому що в Євросоюзі не закривали транспортні хаби.
У США зафіксували випадки хвороби у тих людей, хто приїхав з Європи. Тому в країні після непростих консультацій з урядом пошлли на "сильні, але необхідні заходи, щоб захистити здоров'я всіх американців".
«Ми зупиняємо всі подорожі з Європи на наступні 30 днів. Нові правила починають діяти з півночі п'ятниці (13 березня – 24 канал)», – заявив Трамп.
Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення.
Трамп окремо зазначив, що громадян Великобританії пускати в США. Хоча в Королівстві і є випадки інфікування коронавірусом – майже півтисячі. У США ж хворих – більше тисячі, понад 30 – померли.
В результаті звернення Трамп закликав американців мити руки і залишатися вдома, якщо відчувають себе погано.
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що поширення нового коронавіруса досягло стадії пандемії, так як порушені більшість країн і всі континенти.
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