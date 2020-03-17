Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с МВФ об экстренной помощи оказались безуспешными, а Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли

Как сообщает Politeka, о том, что МВФ бортанул Украину в критический момент сообщил на своей личной странице в сети Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что парламент не будет сегодня голосовать за законопроект о введении рынка земли, и голосование переносится на неопределенный срок.

Журналист отметил, что президент убеждал депутатов проголосовать за закон сегодня, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 миллиардов долларов.

"Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично - и даже предлагал главе комитета по экономике Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия", - написал Бутусов на своей странице в сети.

Он отмечает, что за счет такой аргументации в 5 миллиардов Зеленскому удалось убедить фракцию пойти на колоссальный удар по рейтингу и добиться поддержки законопроекта. Журналист добавил, что на самом деле никаких гарантий Зеленскому не дали.

Сегодня МВФ не подтвердил, что в обмен на землю предоставит деньги, а "Слуги народа" не готовы создавать революционную ситуацию и голосовать за недоработанный законопроект.



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