Верховній Раді прийняв присягу новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко

Про це стало відомо сьогодні, 17 березня, пише Рoliteka.net. У мережі з'явилося відео, як новий міністр встиг відзначитися.

Так, для присяги він став йти на місце президента, чим насмішив своїх колег. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)



Спікер ВР прокоментував конфуз одним словом: "Сміливо!".

Відомо, що Ігор Петрашко є досвідченим топ-менедежером. До свого призначення він не займав ніяких владних посад. Однак, варто зазначити, що у 2015 році він був одним з претендентів на крісло голови Державної фіскальної служби, проте не дійшов до фіналу.

За освітою новий міністр - управлінець. Петрашко навчався у Львівському національному політехнічному університеті зі ступенем бакалавра бізнес-адміністрування.

У нього великий досвід роботи у фінансовій сфері та аграрному бізнесі, а також досвід антикризового менеджменту в різних компаніях.

З 2013 року Петрашко працював в агрохолдингу Укрлендфармінг, керуючи операційними процесами. На даний момент він все також присутній серед топ-менеджменту на сайті УЛФ.



Нагадаємо, 17 березня також Верховна Рада планує призначити нового генпрокурора країни. За неофіційними даними, ним стане Ірина Венедиктова, яка зараз займає посаду в. о. голови ДБР.

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що троє людей відмовилися працювати в його уряді.

Так, від посад у Кабміні Шмигаля відмовилися Олег Коростельов, який міг стати віце-прем'єром з питань оборонної промисловості, Роман Жуковський - на посаду міністра економіки і Тимофій Милованов - голова Мінагрополітики.

Раніше ми писали, що колишній міністр економіки України Віктор Суслов повідомив, що падіння гривні викликано головним заходом світової фінансової кризи.

"Ця криза спровокована різким падінням цін на нафту. Ще одна причина економічної кризи – це коронавірус, що викликало падіння попиту, експорту-імпорту, транспортних перевезень", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили правду про відставку Рябошапки і Гончарука: «насправді у нас..».

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