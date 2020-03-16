Верховна Рада призначить нового генпрокурора, а також міністра економіки
Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело в «Слузі народу», на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським 16 березня була остаточно затверджена кандидатура генерального прокурора країни. Ним стане Ірина Венедиктова, яка зараз займає посаду в. о. голови ДБР.
В даний момент саме її пропонує призначити на посаду Зеленський, а «слуги народу» погодилися підтримати цю кандидатуру. Рада вже отримала відповідний проект постанови і передала його на розгляд керівництва парламенту.
Крім цього, парламент планує призначити нового міністра економіки. Повідомляється, що цей пост отримає бізнесмен Ігор Петрашко.
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Раніше ми писали про те, що в президентській фракції «Слуга народу» пояснили недавні гучні відставки генпрокурора Руслана Рябошапки і прем'єр-міністра Олексія Гончарука разом з урядом.
Заяву з цього приводу зробила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
На думку нардепа, півроку – цілком достатній термін і для прем'єра, і для генпрокурора, щоб показати потрібні результати.
Кравчук стверджує, що у фракції не було вказівки голосувати певним чином.
«Насправді у нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". Було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів. Особисто голосувала "за". Можу абсолютно спокійно і аргументовано це пояснити. В цілому хотіла відреагувати на подію на цьому тижні. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулася перегрупування", – наголосила депутат.
Нагадаємо, що 5 березня на позачерговому засіданні парламенту народні депутати висловили недовіру Рябошапці. За відставку глави ГПУ проголосувало 263 нардепа.
Нагадаємо, у Зеленського розкрили правду про відставку Рябошапки і Гончарука: «насправді у нас..».
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