Министр здравоохранения страны акцентирует на самоизоляции во время карантина
Новое обращение главы МИНЗДРАВА Украины к гражданам кого-то крайне напугало, кого-то не удивило, а кого-то – заставило задуматься. Илья Емец заговорил об усилении ограничений во время карантина.
Об этом пишет Politeka.net:
«Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких».
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Министр в настоятельно призвал, чтобы каждый из украинцев буквально записал себе – легкомысленное отношение к карантину и пренебрежение нормами безопасности может стоить многих человеческих жизней:
«Запомните: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомых. Всеми способами пропагандируйте домашний режим».
Он также добавил, что власть в случае необходимости будет вводить еще более жесткий режим:
«…Даже если это кому-то не нравится. Перед угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме».
Напомним, в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина.
Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.
Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.
По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.
Штрафы грозят немаленькие – местами могут достигать 170 тыс. гривен.
Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео по коронавирусу.
Зеленский в видео отметил, что на 18 марта в Украине только 14 случаев заболевших коронавирусом. 10 из них были зафиксированы в Черновецкой области. На втором месте идет Киевская область, где три случая, а замыкает Житомирская - один заболевший. Два человека при этом умерли от коронавируса.
Президент добавил, что вирус не так быстро распространяется по Украине, как в остальной Европе. Но зато распространяют много фейков, среди которых информация о 400 тысячах зараженных. Это вранье. Зеленский призвал украинцев доверять официальным источникам информации: Минздраву, Правительству, Верховной Раде и ОП Украины.
Напомним также и о том, что вслучае с эпидемией коронавируса больше пугает не сама болезнь, а то, как украинская власть с ней борется.
Такое мнение в программе «НеДобрый вечер» выразил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что в мире существуют и другие болезни с более высоким процентом смертности, чем от коронавируса. Кроме того, вирус поражает в первую очередь пожилых людей, в то время как для остальных он не так опасен.
В связи с этим ведущий считает несоразмерной реакцию на эпидемию в мире.
«Банкротятся целые отрасли мировой экономики. Авиаперевозки уже накрылись. Туризм в ж**е. Фондовые рынки обвалились. Мировая торговля сокращается. Страны закрывают границы. В мире происходят антиглобальные процессы. И все из-за чего? Формально из-за какого-то нового штамма гриппа», - отметил Лесев.
Он признался, что его сильнее пугает не сам вирус, а то, как с ним борются власти. В частности, проблемы введенного карантина хорошо видны на примере Киева.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
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