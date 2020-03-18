Министр здравоохранения страны акцентирует на самоизоляции во время карантина

Новое обращение главы МИНЗДРАВА Украины к гражданам кого-то крайне напугало, кого-то не удивило, а кого-то – заставило задуматься. Илья Емец заговорил об усилении ограничений во время карантина.

Об этом пишет Politeka.net:

«Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких».

Министр в настоятельно призвал, чтобы каждый из украинцев буквально записал себе – легкомысленное отношение к карантину и пренебрежение нормами безопасности может стоить многих человеческих жизней:

«Запомните: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомых. Всеми способами пропагандируйте домашний режим».

Он также добавил, что власть в случае необходимости будет вводить еще более жесткий режим:

«…Даже если это кому-то не нравится. Перед угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме».

Напомним, в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина.

Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.

Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.

По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

Штрафы грозят немаленькие – местами могут достигать 170 тыс. гривен.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео по коронавирусу.

Зеленский в видео отметил, что на 18 марта в Украине только 14 случаев заболевших коронавирусом. 10 из них были зафиксированы в Черновецкой области. На втором месте идет Киевская область, где три случая, а замыкает Житомирская - один заболевший. Два человека при этом умерли от коронавируса.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 18. März 2020

Президент добавил, что вирус не так быстро распространяется по Украине, как в остальной Европе. Но зато распространяют много фейков, среди которых информация о 400 тысячах зараженных. Это вранье. Зеленский призвал украинцев доверять официальным источникам информации: Минздраву, Правительству, Верховной Раде и ОП Украины.

Напомним также и о том, что вслучае с эпидемией коронавируса больше пугает не сама болезнь, а то, как украинская власть с ней борется.

Такое мнение в программе «НеДобрый вечер» выразил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что в мире существуют и другие болезни с более высоким процентом смертности, чем от коронавируса. Кроме того, вирус поражает в первую очередь пожилых людей, в то время как для остальных он не так опасен.

В связи с этим ведущий считает несоразмерной реакцию на эпидемию в мире.

«Банкротятся целые отрасли мировой экономики. Авиаперевозки уже накрылись. Туризм в ж**е. Фондовые рынки обвалились. Мировая торговля сокращается. Страны закрывают границы. В мире происходят антиглобальные процессы. И все из-за чего? Формально из-за какого-то нового штамма гриппа», - отметил Лесев.

Он признался, что его сильнее пугает не сам вирус, а то, как с ним борются власти. В частности, проблемы введенного карантина хорошо видны на примере Киева.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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